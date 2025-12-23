Ousmane Dembélé podría no renovar con el PSG por esta simple razón

Héctor Cantú

Por ahora y solo por ahora, Ousmane Dembélé es un activo inamovible del PSG hasta el 2028, año en el que termina su contrato.

Y aunque luego del año redondo que tuvo con el equipo parisino, mismo que lo llevó a ganar el premio The Best y el Ballon D’Or, el delantero francés podría poner fin a su historia con el equipo de la capital francesa antes de tiempo.

Ousmane Dembélé y su primera noche fantástica con el PSG

La prensa en Francia ha revelado que el PSG ha impuesto una nueva estrategia para los jugadores que estarán en procesos de renovación para los próximos meses y años, esto incluido Ousmane Dembélé, su principal activo.

La idea es que, para sanear, las finanzas del club, se reduzcan los salarios de los futbolistas y se incrementen los bonos, una situación que podría terminar perjudicando al exjugador del Barcelona, quien sigue ausentándose constantemente de las convocatorias por las lesiones.

Ante esta situación, el equipo de representación del internacional francés estaría estudiando -y negociando- con la directiva del club para encontrar un punto que convenga a ambas partes.

No obstante, de sostenerse el modelo propuesto por la directiva del club, Dembélé podría buscar una salida antes del 2028 para encontrar sitio en otro club que desee mantener los salarios elevados del jugador y sus premios por rendimiento.