Lens no se dejó intimidar por PSG y recuperó el liderato de la Ligue 1

Lens pasó por alto la presión a la que le sometió Paris Saint Germain, su perseguidor, que ganó el viernes a Lille y con un gol de Wesley Said tumbó a Auxerre para recuperar el liderato de la Ligue 1.

𝑳𝒆 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒅 𝒉𝒖𝒊𝒕 🎢



Avec l'appui du stade Bollaert-Delelis, le Racing signe un 8⃣e succès de suite sur ses terres, un 8⃣e de rang en @Ligue1 et un 🔟e d'affilée toutes compétitions confondues. Bravo Messieurs ! 👏



RC Lens 1⃣-0⃣ @AJA#RCLAJA pic.twitter.com/PzMdtBnc5M — Racing Club de Lens (@RCLens) January 17, 2026

Lens ya lleva ocho victorias seguidas en la Ligue 1, nueve si se incluye la de la Copa del pasado miércoles y suma 43 puntos en 18 jornadas que es la mejor puntuación de su historia.

Los de 'Sangre y Oro' sufrieron para tumbar a Auxerre, pudo ser un triunfo claro y con un marcador más amplio, pero fue sufrido, reducido al tanto anotado por Said en el minuto 65 cuando aprovechó un gran pase filtrado de Malang Sarr para batir a Donovan Leon quien había sostenido a los visitantes.

Lens recuperó el liderato y está un punto por encima de PSG, mientras Auxerre, penúltimo y en zona de descenso, encajó su tercera derrota seguida.