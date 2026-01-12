Redacción FOX Deportes
Lens no se dejó intimidar por PSG y recuperó el liderato de la Ligue 1
Lens tiene un punto de ventaja sobre PSG y sigue soñando
Lens pasó por alto la presión a la que le sometió Paris Saint Germain, su perseguidor, que ganó el viernes a Lille y con un gol de Wesley Said tumbó a Auxerre para recuperar el liderato de la Ligue 1.
Lens ya lleva ocho victorias seguidas en la Ligue 1, nueve si se incluye la de la Copa del pasado miércoles y suma 43 puntos en 18 jornadas que es la mejor puntuación de su historia.
Los de 'Sangre y Oro' sufrieron para tumbar a Auxerre, pudo ser un triunfo claro y con un marcador más amplio, pero fue sufrido, reducido al tanto anotado por Said en el minuto 65 cuando aprovechó un gran pase filtrado de Malang Sarr para batir a Donovan Leon quien había sostenido a los visitantes.
Lens recuperó el liderato y está un punto por encima de PSG, mientras Auxerre, penúltimo y en zona de descenso, encajó su tercera derrota seguida.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT