EFE
Ferrán Torres, recién 'salido del horno' y ya se despachó con un triplete
El delantero español comenzó con el pie derecho su andar en la Champions League
Ferran Torres, autor de tres de los seis goles que el PSG endosó al Slovan de Bratislava y mejor jugador del encuentro (MVP), dijo que está "teniendo muy buenas sensaciones" en su nuevo club, porque es "muy fácil" jugar junto a futbolistas tan buenos.
"Estoy teniendo muy buenas sensaciones, es fácil jugar con este tipo de jugadores (...) Lo que intento es ser feliz fuera y dentro del campo", aseveró Ferran, en unas declaraciones a Canal + tras el partido de Liga de Campeones (6-1 para los parisinos).
El valenciano, autor del tanto que dio a España su segundo Mundial el pasado 19 julio, aseguró que no esperaba un debut europeo de tanto nivel y se felicitó porque su equipo lograse salir "con la buena intensidad".
Los próximos rivales de los parisinos en la Champions son los dos últimos clubes de Ferran: el Manchester City, fuera, y el Barcelona, en el Parque de los Príncipes de París.
"Son los dos equipos muy fuertes, pero ahora tenemos que estar concentrado en la Ligue 1, que no la comenzamos bien", refirió.
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