Ferrán Torres, recién 'salido del horno' y ya se despachó con un triplete

EFE

Ferran Torres, autor de tres de los seis goles que el PSG endosó al Slovan de Bratislava y mejor jugador del encuentro (MVP), dijo que está "teniendo muy buenas sensaciones" en su nuevo club, porque es "muy fácil" jugar junto a futbolistas tan buenos.



"Estoy teniendo muy buenas sensaciones, es fácil jugar con este tipo de jugadores (...) Lo que intento es ser feliz fuera y dentro del campo", aseveró Ferran, en unas declaraciones a Canal + tras el partido de Liga de Campeones (6-1 para los parisinos).

Ferran Torres tuvo un debut soñado con Paris Saint-Germain en la Ligue 1

El valenciano, autor del tanto que dio a España su segundo Mundial el pasado 19 julio, aseguró que no esperaba un debut europeo de tanto nivel y se felicitó porque su equipo lograse salir "con la buena intensidad".

Six goals tonight as the Parisians kick off their Champions League campaign in style! ❤️?

#PSGSLB I #UCL pic.twitter.com/GlTHo4PT0W — Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 9, 2026

Los próximos rivales de los parisinos en la Champions son los dos últimos clubes de Ferran: el Manchester City, fuera, y el Barcelona, en el Parque de los Príncipes de París.



"Son los dos equipos muy fuertes, pero ahora tenemos que estar concentrado en la Ligue 1, que no la comenzamos bien", refirió.