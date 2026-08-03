Ferran Torres no descarta dejar al Barcelona

Héctor Cantú

Ferran Torres podría dejar al FC Barcelona en este mismo mercado de verano, en lo que sería un movimiento totalmente inesperado.

Torres, quien marcó el gol que le dio a España la Copa del Mundo, se sinceró y confirmó que hasta ahora no ha tomado una decisión final y que todavía sigue estudiando las mejores ofertas para continuar con su carrera profesional.

"Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé”, detalló en una entrevista.

Ferran tiene contrato con el equipo de la Ciudad Condal hasta junio 2027, sin embargo, el PSG ha mostrado mucho interés en hacerse de sus servicios.

Torres no es, necesariamente, el delantero centro titular en el esquema de Hansi Flick, por lo que, ante la posibilidad de llegar al bicampeón de Europa, podría hacer un movimiento inesperado.

El gol de Ferrán Torres que sabe a Copa del Mundo

Ferrán cumplió cuatro años en el FC Barcelona luego de que desembarcara a inicios de 2022. Desde entonces ha marcado 65 goles y colaborado con 23 asistencias.