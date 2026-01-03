El PSG levanta su primer título en el 2026

Héctor Cantú

El 2026 ha iniciado de manera perfecta para el PSG, que ha levantado el título de campeón de la Supercopa de Francia en un partido por demás dramático que se tuvo que definir en la tanda de penales.

Los comandado por Luis Enrique han venido de atrás y se repusieron de una dolorosa voltereta en los minutos finales.

El encargado de adelantar al equipo parisino fue Ousmane Dembélé en una jugada por el costado derecho que terminó definir de manera perfecta, fiel a su estilo.

Sin embargo, el Olympique supo manejar el partido y esperar a los errores del equipo que lo ganó prácticamente todo en el ciclo anterior.

El mayor pecado del PSG fue no haber liquidado el partido cuando lo tuvo en las manos. A 15 minutos del final un penal fue la llave para que los Focenses encontraran el tanto del empate.

Sin embargo, un error de William Pacho, quien es considerado uno de los mejores centrales del mundo, fue la llave que acercó al Marsella hacia el título.

El sudamericano tuvo la mala fortuna de marcar en su propia puerta para dejar en desventaja a un PSG que deseaba volver a levantar el título.

Con el tiempo suplementario en el reloj, el Marsella falló en una oportunidad clara de marcar para Aubameyang. En la misma jugada, el PSG encontró el tanto del empate que forzó la definición en la tanda de penales.

Barcolá sirvió con la cabeza dentro del área a Goncalo Ramos, quien sin pensarlo, golpeó de aire el balón para mandarlo guardar y borrarle la sonrisa al equipo blanco.

En la tanda de penales, se impuso el PSG por 4-1 con los siguientes resultados:

PSG: G. Ramos (anotó), Vitinha (anotó), Nuno Méndes (anotó), D. Doue (anotó)

O. Marsella: O’Riley (falló), J. Traoré (falló), A. Murillo (anotó),