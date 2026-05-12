Davide Ancelotti debutará como técnico en Europa con Lille

Oscar Sandoval

Lille anunció este lunes la contratación de Davide Ancelotti quien se estrenará como técnico en Europa en la Ligue 1 después de su paso por Botafogo, el italiano quien también hará su presentación en la Champions League firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2028.

𝑫𝒂𝒗𝒊𝒅𝒆 𝑨𝒏𝒄𝒆𝒍𝒐𝒕𝒕𝒊 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒏𝒆𝒘 𝒎𝒂𝒏𝒂𝒈𝒆𝒓 𝒐𝒇 𝑳𝑶𝑺𝑪 🆕🇮🇹



LOSC is delighted to announce the appointment of Davide Ancelotti as first team manager on a two year deal!



𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝑫𝒂𝒗𝒊𝒅𝒆 ❤️ pic.twitter.com/8bJyv78sO4 — LOSC (@LOSC_EN) June 1, 2026

Comenzará la nueva era del apellido Ancelotti en el futbol europeo, el hijo de Carlo que tomó un ‘master’ a lado de su padre durante su etapa en Real Madrid, Bayern Munich, Napoli y Everton, recibió su primera oportunidad en el futbol brasileño en donde dejó una buena imagen y algunos clubes lo siguieron de cerca.

El estratega de 36 años dirigió a Botafogo durante el Mundial de Clubes y lo clasificó a la Copa Libertadores, sin embargo, presentó su renuncia, quedó libre y en espera de una buena propuesta proveniente de una de las grandes ligas de Europa.

Lille anunció la llegada del técnico a quien considera preparado “para acompañar y desarrollar el proyecto deportivo del LOSC”. Ancelotti que debutará en Ligue 1 y en la fase de liga de la Champions League deberá demostrar que está listo para los grandes retos del futbol europeo.