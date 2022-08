Ander Herrer saldría del Paris Saint-Germain

Ander Herrera, centrocampista de 33 años, ha rescindido su contrato con el Paris Saint-Germain y ya está en conversaciones con el Athletic de Bilbao, así lo informó hoy L'Equipe.

De acuerdo con el medio francés, Ander Herrera y los dirigentes parisinos llegaron a un acuerdo económico sobre los dos años que le restan de contrato y que no cobrará.

El también ex jugador del Zaragoza no entraba dentro de los planes del entrenador Christophe Galtier, quien incluso lo apartó de los entrenamientos con el equipo y no lo convocó para la pretemporada.

Ander Herrara ha estado con el Paris Saint-Germain desde 2019 cuando llegó procedente del Manchester United. Con ‘Les Parisiens’ ha jugado 95 partidos y marcado seis goles.