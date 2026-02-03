¿Alguien en la Ligue 1 evitará un nuevo título de Paris Saint-Germain?

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain recuperó el liderato de la Ligue 1 y tiene dos puntos de ventaja sobre Lens que en el papel es su único rival en la lucha por el campeonato, tuvo que esperar cinco jornadas para volver a la punta, pero regresó y otra vez es el candidato al título.

PSG busca convertirse en campeón del futbol francés por quinta temporada consecutiva y solo los ‘Sangre y Oro’ podrían evitarlo, sin embargo, es una misión complicada en la que fallaron Marsella en dos ocasiones, Lens y Monaco quienes comprobaron el poder del conjunto parisino.

La diferencia de planteles entre los candidatos al título puede terminar marcando la diferencia, para Lens será complicado mantener el ritmo del conjunto parisino que tiene un equipo para pelear por la liga y la Champions League.

Paris Saint-Germain está a 14 jornadas de un nuevo campeonato, pero no tendrá vía libre de camino al título, ya que le esperan obstáculos como Marsella, Rennes, Monaco, Niza, Lens, Lyon y Paris FC. Lens necesita ayuda de terceros para provocar que el líder deje puntos y poder mantener la ilusión hasta el final.