Rodolfo Arruabarrena es el nuevo director técnico de Boca Juniors

EFE

Boca Juniors anunció este jueves la contratación de Rodolfo Arruabarrena como nuevo entremador, tras la salida a comienzos de mes de Claudio Úbeda y en lo que marca el comienzo de la segunda etapa del 'Vasco' en el banquillo Xeneize.

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Rodolfo Arruabarrena firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y es el nuevo director técnico del primer equipo de la institución", informó el club a través de la red social X.

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La noticia se oficializa dos semanas después del anuncio de la salida de Úbeda, que duró poco más de medio año y dejó el cargo días después de la eliminación del Xeneize en la Copa Libertadores.

Úbeda había asumido el cargo en octubre del año pasado, tras el fallecimiento del entrenador Miguel Ángel Russo, de quien era ayudante.

Ante la salida de Úbeda, el presidente del club, Juan Román Riquelme, se inclinó por un viejo conocido y concretó rápidamente el regreso de Arruabarrena a la institución.

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El 'Vasco', que en su carrera como futbolista disputó siete temporadas en el lateral izquierdo de Boca y llegó incluso a levantar la Copa Libertadores en el 2000, ya dirigió al club entre mediados de 2014 y comienzos de 2016.

En su primera etapa como entrenador dirigió un total de 75 encuentros en los que cosechó 47 triunfos, 13 empates y 15 derrotas.

Durante el año y medio que estuvo en el banquillo, el Xeneize cosechó un campeonato de Primera División y una Copa Argentina.