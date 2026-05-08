Huracán sorprendió y eliminó a Boca Juniors en casa

Redacción FOX Deportes

Nadie del lado de Boca Juniors puede explicar lo que sucedió este sábado en la Bombonera. Huracán, que lucía como víctima y clasificó como séptimo, eliminó a los 'Xeneizes', que terminaron la temporada regular en segundo sitio, luego de vencerlos 3-2 en tiempo extra en los octavos de final del Torneo Apertura 2026 en Argentina.

Lo que aparentemente sería tan solo un trámite para Boca, se convirtió en una auténtica pesadilla. El 'Globo' termino con nueve hombres y supo mantener la ventaja para lograr una victoria épica en la mítica cancha de 'La Mitad más uno'.

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🔚 ¡Final del partido!



¡ACÁ ESTÁ HURACÁN CARAJO!

¡NUNCA NOS DEN POR MUERTOS! 🔥🔥🔥#Boca (Giménez y Á. Romero) 2 - 3 #Huracán (Gil y Romero x2) pic.twitter.com/2D714n2vqH — CA Huracán (@CAHuracan) May 10, 2026

Leonardo Gil abrió el marcador apenas al minuto cuatro, aprovechando una desconcentración defensiva del cuadro local. Aunque Boca reaccionó en distintos momentos, nunca logró controlar por completo el rumbo del encuentro.

El conjunto auriazul insistió durante gran parte del compromiso y encontró el empate en la recta final gracias a Milton Giménez. Ese gol obligó a disputar el tiempo extra, cuando parecía que Boca podía inclinar la balanza en casa.

Sin embargo, Huracán mostró personalidad y volvió a golpear en el alargue con un doblete de Óscar Romero desde el punto penal. La contundencia del visitante terminó por definir una de las mayores sorpresas de la ronda eliminatoria.

El dramatismo aumentó todavía más cuando Huracán sufrió dos expulsiones en la prórroga. Eric Ramírez vio la tarjeta roja tras una dura entrada, mientras Fabio Pereyra dejó al equipo con nueve hombres poco después.

A pesar de la desventaja numérica, el 'Globo' resistió la presión constante de Boca en los minutos finales.

El portero ecuatoriano Hernán Galíndez también resultó fundamental con varias atajadas que sostuvieron la ventaja visitante. La eliminación golpeó con fuerza a Boca Juniors, que partía como favorito y terminó despidiéndose ante su gente.

Huracán, por su parte, celebró una clasificación épica en un escenario histórico y en condiciones adversas. El equipo 'quemero' avanzó a los cuartos de final después de una actuación cargada de carácter y sacrificio colectivo. La Bombonera terminó entre silbidos y frustración tras otra dura decepción para el conjunto 'Xeneize'.