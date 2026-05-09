Edinson Cavani y otros más, están cerca de regresar con Boca Juniors

Redacción FOX Deportes

El regreso de Edinson Cavani está cada vez más cerca en Boca Juniors, luego de varios meses fuera por una persistente lumbalgia que lo marginó de buena parte de la temporada 2026.

El delantero uruguayo ya retomó trabajos con pelota y el cuerpo técnico espera contar con él durante mayo, en una etapa decisiva del semestre para el cuadro xeneize.

⌛️ Edinson Cavani 🇺🇾 acelera en su puesta a punto



⚽️ El regreso del uruguayo, cada vez más cerca en Boca pic.twitter.com/Fc8Sf2ftvs — El Gráfico (@elgraficoweb) May 8, 2026

La recuperación del 'Matador' ha sido seguida con cautela debido a que las molestias en la espalda aparecían de forma intermitente, situación que complicó establecer una fecha concreta de regreso. Cavani apenas pudo tener actividad en el arranque del año y su ausencia pesó en la ofensiva del equipo, que tuvo que recurrir a variantes improvisadas en distintos compromisos.

Otro jugador que también se acerca a volver es Milton Giménez, quien dejó atrás la pubalgia que incluso requirió una intervención quirúrgica. El atacante ya trabaja a la par del grupo y podría reaparecer en las próximas jornadas del torneo argentino y la Copa Libertadores, algo que representaría un alivio para el ataque de Boca tras una larga seguidilla de bajas.

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Además, Ander Herrera y Carlos Palacios también apuntan a regresar durante mayo, mientras que Rodrigo Battaglia tendría una recuperación más extensa y volvería hasta junio. Boca espera recuperar piezas clave en el cierre del semestre, justo cuando el calendario empieza a exigir profundidad y experiencia dentro del plantel.