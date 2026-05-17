River Plate cae en la final; Belgrano, nuevo campeón en Argentina

Héctor Cantú

River Plate suma una derrota más a su historial de finales perdidas en la primera división del futbol argentino, luego de sucumbir por 2-1 ante Belgrano en Córdoba.

El Pirata sorprendió al equipo millonario con una remontada descomunal en tres minutos para conseguir su primer título de primera división en el futbol argentino.

Nicolás Fernández se convirtió en el gran héroe del partido tras marcar el doblete que llevó a la victoria al equipo azul.

River Plate fue el encargado de abrir el tanteador en la cancha con el tanto de Facundo Colidio, uno de los futbolistas más destacados del equipo rojiblanco en la final.

Pero el celeste vino de atrás y con resiliencia logró el empate y la victoria. Primero emparejó los cartones por conducto de Lonardo Morales.

Tomás Galván había vuelto a poner a River arriba con un 2-1 que parecía ser definitiva para el equipo de la capital que soñaba con volver a levantar un título de primera división en Argentina.

Y luego llegó el doblete de Nico Fernández de penal al 84 luego de una mano, y con una definición perfecta al 87 para sentenciar el encuentro.

Esta es el subcampeonato 35 de River Plate en su historial donde siguen brillando los 38 campeonatos locales en sus vitrinas.