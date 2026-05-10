Gimnasia se la hizo a Vélez y está en cuartos de final

Redacción FOX Deportes

Gimnasia y Esgrima de La Plata dio uno de los grandes golpes de los octavos de final del Torneo Apertura 2026 al vencer a domicilio 1-0 a Vélez Sarsfield en el José Amalfitani este domingo 10 de mayo.

El conjunto platense resistió la presión del local y sacó ventaja muy temprano en el partido. El único gol llegó a los 13 minutos, cuando Marcelo Torres convirtió de penal tras una falta de Joaquín García dentro del área.

Ese tanto terminó por definir una serie cerrada y de mucha tensión en Liniers. El inicio fue favorable para el 'Lobo', que aprovechó una desatención defensiva de Vélez y golpeó rápido.

¡¡𝐆𝐀𝐍𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎 𝐆𝐈𝐌𝐍𝐀𝐒𝐈𝐀𝐀𝐀𝐀!! 🤍💙🤍 pic.twitter.com/CHOG9UhLKJ — Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) May 11, 2026

Torres no falló desde los once pasos y puso arriba a Gimnasia y Esgrima La Plata apenas comenzado el encuentro. A partir de ahí, el equipo visitante apostó al orden defensivo y a cerrarle los espacios al conjunto de Guillermo Barros Schelotto.

Vélez tuvo la posesión y varias aproximaciones, pero careció de contundencia en el último toque. En el complemento, el local adelantó líneas y buscó el empate con los ingresos de Matías Pellegrini y Diego Valdés.

Florián Monzón, Manuel Lanzini y Lisandro Magallán generaron las opciones más peligrosas para el 'Fortín'. Sin embargo, Gimnasia sostuvo la ventaja con una defensa firme y una actuación segura de Nelson Insfrán bajo los tres palos.

El encuentro también tuvo momentos calientes, incluido un episodio revisado por VAR que terminó anulando una roja para Enzo Martínez. Con este resultado, Gimnasia avanzó a los cuartos de final del Apertura y dejó eliminado a Vélez en su propia cancha.

El conjunto platense celebró una clasificación de enorme valor frente a uno de los equipos más fuertes de la fase regular. Para Vélez, la derrota significó otro duro golpe en una temporada marcada por la irregularidad futbolística.

El 'Lobo' ahora espera rival en la siguiente ronda con la ilusión intacta de seguir avanzando en el campeonato.