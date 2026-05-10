River remontó, ganó en penales y consiguió un heroico avance

Redacción FOX Deportes

River Plate firmó una clasificación dramática este domingo tras eliminar 4-3 en penales a San Lorenzo, luego de un vibrante 2-2 en el Monumental por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

El equipo de Eduardo Coudet estuvo dos veces abajo en el marcador y rescató el empate en la última jugada del suplementario.La serie tuvo goles, polémicas y una definición cardíaca desde los once pasos.

River avanzó a cuartos de final después de una noche que quedará marcada por su reacción agónica. Aunque San Lorenzo jugó con diez hombres desde los 30 minutos por la expulsión de Matías Reali, el primero en golpear fue el Ciclón.

Nahuel Barrios mandó un centro preciso y Rodrigo Auzmendi apareció de cabeza para marcar el 1-0 a los 36 minutos del primer tiempo. River dominó la posesión, pero le costó romper el orden defensivo visitante durante gran parte del encuentro. El ingreso de Juanfer Quintero cambió el partido en el complemento.

A los 55 minutos, Quintero filtró un pase exquisito para Marcos Acuña, quien definió cruzado y puso el 1-1 que encendió al Monumental. Sin embargo, en el arranque del tiempo extra, Fabrizio López ganó de arriba tras un tiro libre y devolvió la ventaja para San Lorenzo.

El conjunto azulgrana parecía quedarse con la clasificación pese al desgaste físico y la inferioridad numérica. River empujó hasta el final con más corazón que claridad.

Cuando el partido se moría, apareció otra vez Juanfer Quintero con un centro cerrado que terminó metiéndose por el segundo palo para el 2-2 definitivo. El gol cayó en la última acción del suplementario y desató la locura total en Núñez.

Ya en los penales, el Millonario fue más efectivo y selló el 4-3 para completar una remontada espectacular. Santiago Beltrán resultó clave en la tanda al detener dos disparos y convertirse en uno de los héroes de la clasificación.