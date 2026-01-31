Ya son cuatro triunfos al hilo y Chivas sigue con paso perfecto

Redacción FOX Deportes

Chivas se impuso 3-2 al Atlético de San Luis en un duelo vibrante en el Estadio Alfonso Lastras, en la Jornada 4 del Clausura 2026, lo que consolidó su paso perfecto en el torneo.

Las acciones se movieron con ritmo desde el primer minuto y el 'Rebaño' supo golpear en los momentos clave para tomar ventaja. San Luis reaccionó y puso en aprietos a los visitantes, haciendo del partido un intercambio intenso de emociones que mantuvo a la afición al filo del asiento. Fue un triunfo trabajado que reforzó la confianza rojiblanca.

🇫🇷 ¡GANARON LAS CHIVAS! 🇫🇷



Con goles de @richydezma, Aguirre y 'Hormiga' el equipo de los mexicanos suma 4 partidos ganados de 4 disputados y es líder general.#MuchoChivas 🐐 pic.twitter.com/BFuEcqQ618 — CHIVAS (@Chivas) February 1, 2026

Las Chivas abrieron el marcador con un gol de Richard Ledezma al minuto 31, adelantando a los visitantes tras una buena combinación ofensiva.

Antes de que concluyera la primera mitad, Daniel Aguirre amplió la ventaja para el Guadalajara con una gran definición al 45′ + 3. San Luis no se quedó y en el complemento encontró respuesta cuando João Pedro convirtió un penal para el 2-1, lo que devolvió esperanzas a los locales. El marcador reflejaba el intercambio dinámico entre ambos equipos.

El partido tuvo un momento de polémica cuando Daniel Aguirre fue inicialmente expulsado por una jugada fuerte, pero tras revisión del VAR la tarjeta roja fue anulada y quedó en amarilla, lo que le permitió seguir en el campo y convertirse en protagonista ofensivo más adelante.

💥 Se estrenó y se ganó 💙🐐



😜 Faltas tú 👉 https://t.co/dTtQN61pcK pic.twitter.com/IJz5BvOIzt — CHIVAS (@Chivas) February 1, 2026

San Luis buscó aprovechar la situación para tomar control del ritmo, pero Chivas supo reacomodarse y replegarse ordenadamente para mantener la ventaja mínima. El choque fue de ida y vuelta, con intensidad en cada sector de la cancha.

Al 49′ Armando González aseguró la victoria para Chivas con el tercer gol del Guadalajara, sentenciando el 3-2 final ante San Luis. La afición local, pese a la derrota, apoyó hasta el final a su equipo, conscientes de que fue un partido abierto y competido.

Para Chivas, el resultado prolongó su invicto, poniendo al equipo en lo más alto de la tabla en el inicio del Clausura 2026.