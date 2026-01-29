Nadie lo veía vernir: Chivas jugará de azul

Héctor Cantú

Las Chivas han dado un golpe sobre la mesa con la revelación de su tercer uniforme, una equipación que dará mucho de que hablar y que está alejado de las propuestas clásicas del equipo.

A través de sus redes sociales, el Rebaño Sagrado, en compañía de la marca deportiva que los viste, mostró el uniforme de color azul que desde este día se ha puesto a la venta en la tienda oficial del equipo.

💙 ¡LA NUEVA PIEL DEL REBAÑO SAGRADO YA ESTÁ AQUÍ! 💙



¡La nueva joya de @PUMAmexico! Un jersey que representa nuestra historia, nuestra unión y nuestra pasión 🐐



Disponible en Tienda Chivas 👉🏻 https://t.co/lKy6VZoRjm pic.twitter.com/rFNFiAj4ot — CHIVAS (@Chivas) January 29, 2026

Con vivos en dorado y con franjas también en un tono azul más oscuro, donde sobresale el logotipo del Club Unión, las Chivas han mostrado, con orgullo, esta indumentaria que desde que fue revelada, ha causado polémica.

No obstante, será este fin de semana, en el marco de la jornada 4 del torneo Clausura 2026, cuando el equipo de la Perla Tapatía, estrene este uniforme ante Atlético San Luis.

Este uniforme forma parte de los festejos por el 120 aniversario del equipo de la Liga MX y se une a las líneas original (en rojo y blanco) y al segundo uniforme (totalmente blanco) para el Clausura 2026.