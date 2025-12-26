Ya sin James, León anuncia a Diber Cambindo y 3 refuerzos más

Redacción FOX Deportes

Ninguno es James Rodríguez, pero seguramente ayudarán a construir un equipo más fuerte y sólido.

El Club León anunció cuatro fichajes en el día de navidad, de cara a lo que será el Clausura 2026 de la Liga MX, donde ya no contará con el astro colombiano, tras no renovar el contrato que se extendió por todo el 2025.

Los nuevos jugadores de ‘La Fiera’ para la próxima Liga MX:

· Diber Cambindo, delantero colombiano de 29 años

· Nicolás Vallejo, delantero argentino de 21 años

· Sebastián Vegas, defensa chileno de 29 años

· Juan Pablo Domínguez, extremo mexicano de 27 años.

Cuando amanecías en Navidad 🎄 y llegaban tus primos a la casa.



¡Qué alegría, parceros! 🇨🇴#SerFieraEsUnOrgullo 🦁 pic.twitter.com/lCNsq5BkE7 — Club León (@clubleonfc) December 26, 2025

A través de un video, el equipo ‘esmeralda’ anunció a Cambindo y a Vallejo como ‘los Monstruos del gol’ y desde ya confía en que ambos jugadores brindarán muchas emociones a la afición. Por lo pronto, sí que son contrataciones muy prometedoras, pues Diber fue la gran estrella de Necaxa y el tercer jugador con más goles en las fases regulares de la Liga MX en 2025 con 17 goles en total.

En lo que respecta a Vallejo, se trata de un delantero con mucha proyección, autor de dos goles y nueve asistencias el semestre pasado con el Liverpool de Uruguay, club al que llegó cedido por Independiente.

León terminó en penúltimo lugar del torneo pasado, luego de que la llegada de Ignacio Ambriz en sustitución de Eduardo Berizzo terminara por empeorar el rendimiento del equipo, sin embargo, se espera que, con la llegada de estos jugadores, el equipo gane talento y se encienda la competencia.

León debuta el sábado 10 de enero contra Cruz Azul y lo hará ya sin James Rodríguez, quien durante el 2025 fungió como capitán, pero que en los últimos meses se fue apagando.