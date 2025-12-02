¡Se quedaría en México! Pumas lanzará oferta por James Rodríguez

Enrique Gómez

Que James Rodríguez se marche del León no quiere decir que vaya a irse de la Liga MX. Al menos eso es lo que espera a Pumas, que ya alista una oferta para fichar al jugador colombiano de cara al Clausura 2026.

De acuerdo con la prensa colombiana, Universidad tiene toda la intención de contratar al enganche de 34 años y así darle la oportunidad de jugar en la Ciudad de México (sede mundialista) en el semestre previo a lo que será la Copa del Mundo de 2026, torneo donde Colombia alberga altas expectativas.

En palabras recogidas por el diario Récord, el periodista Pipe Sierra reveló que Pumas, equipo ‘grande’ de la Liga MX, lanzará una propuesta formal a James Rodríguez, antes de que éste se decida por alguna de las otras ofertas que le llegarán por parte de equipos de la MLS o hasta de la liga de Chipre.

“Estoy en la capacidad de informarles que Pumas lanzará una oferta por James Rodríguez. Su círculo lo ha estado ofreciendo y hay dos clubes mexicanos”, aseguró el comunicador. “Hay un equipo de MLS que está muy interesado. Hace una semana contábamos que Aris Limassol quería hacerle la oferta a James Rodríguez para que se convirtiera en el jugador mejor pagado en Chipre, pero James rechazó la oferta”.

Pumas tiene algo a favor: James quería quedarse en León y buscaba una ampliación de contrato, misma que no llegó por parte del conjunto ‘esmeralda’, por lo que es posible pensar que la prioridad del 10 ‘cafetalero’ es mantenerse en el futbol mexicano y qué mejor que probar suerte junto a Keylor Navas.

Universidad no ha dejado de pegar ‘bombazos’ y el próximo podría ser otro exjugador del Real Madrid.