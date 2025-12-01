Pumas ratifica a Efraín Juárez para el 2026, pero ¿los números también?

Enrique Gómez

Siguiendo con la metáfora restaurantera de Efraín Juárez, podemos decir que el técnico entregó la cuenta y aunque el servicio dejó mucho que desear, los clientes universitarios le darán otra oportunidad.

(En parte porque el entrenador mexicano tiene contrato vigente con la institución.)

En su presentación como nuevo director deportivo de Pumas, Antonio Sancho confirmó a Juárez para el primer semestre del 2026, que incluye el torneo Clausura y Copa de Campeones de CONCACAF.

“Efraín es nuestro técnico, Efraín tiene contrato con la institución, es canterano; a Efraín lo conozco, yo creo que él es el primero que quiere ganar títulos aquí. No he hablado con él, esto se hizo muy rápido y tendré que ir platicando con él y conociendo cuál es la idea. Pero Efraín es nuestro técnico y estoy convencido de él”, comentó el nuevo dirigente de Universidad, que llega en lugar de Miguel Mejía Barón.

“EFRAÍN ES CANTERANO, ES EL PRIMERO QUE QUIERE GANAR TÍTULOS” 🏆



Antonio Sánchez habló sobre la continuidad de Efraín Juárez al mando de Pumas.



📹 | @FabrizioDC_ pic.twitter.com/y8XvMfpGZU — W Deportes (@deportesWRADIO) December 2, 2025

“Conoce la institución perfectamente y tiene las mismas ilusiones que todos de ser campeón”, continuó Sancho en su narrativa para respaldar al exjugador de 37 años. “Es un técnico que se fue a preparar fuera, ganó títulos fuera, que no es fácil. Qué bueno que lo tenemos aquí; ahora hay que apoyarlo".

Juárez llegó a Pumas en marzo de 2025 en sustitución de Gustavo Lema y en ambos torneos llevó al equipo al play-in, pero de ahí no pasó. En total, ha dirigido 28 partidos de Liga con nueve victorias, siete empates y 12 derrotas, además registra varios juegos fuera por suspensión debido a su temperamento.

Pumas no tuvo fortuna en el Apertura 2025: Aaron Ramsey fue una historia triste en México, además de que Guillermo Martínez se lesionó y José Juan Macías se rompió la rodilla por tercera ocasión justo en la parte final del torneo. Aun así, el equipo avanzó y quizá ese “postre” salvó a Efraín Juárez.