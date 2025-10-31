Aaron Ramsey quiere irse de México y terminar con la pesadilla

Enrique Gómez

Seis partidos, un gol, dos lesiones, un perrito perdido, un desencanto infinito y un paso al costado, así se resume el paso de Aaron Ramsey en la Liga MX, torneo en el que ya no volverá a participar.

Por mutuo acuerdo, la aventura de Ramsey en Pumas terminará antes de tiempo, de hecho, aquel juego que disputó el 27 de septiembre (goleada en contra del América), resultará ser su última aparición con la camiseta universitaria, por más de que su contrato era por un año y expiraba hasta mediados de 2026.

De acuerdo con varios reportes de la prensa mexicana, el mediocampista de 34 años no volverá a jugar con Pumas, pues el equipo aceptó disolver el acuerdo y liberar al jugador para que se regrese a Europa. Entendible, pues si el jugador no tuvo impacto en las pocas semanas que estuvo sano, mucho menos lo iba a tener ahora con el “corazón roto” tras la desaparición de su mascota con la que llevaba 10 años.

Las últimas manifestaciones en redes sociales por parte del jugador del Arsenal fueron para pedir apoyo para encontrar a su perrita Halo y después para emitir mensajes de resignación, pues nunca obtuvo respuestas claras por parte de la pensión encargada de cuidarla. De hecho, se teme intervención del crimen organizado, por tratarse de una perra de raza pura y familiarizado con un futbolista famosa.

Pero lo que sí son innegables son los discretos números del futbolista británico, quien nunca pudo completar un solo partido con Pumas y que su único gol fue aquel que le marcó de último minuto al Atlas, en lo que fue apenas el segundo de los seis compromisos que disputó en la Liga MX, desde su contratación oficial el 1 de julio.

Ramsey, quien llegó libre del Cardiff City y arrastrando una lesión, se irá libre de Pumas cuatro meses después y con un profundo dolor que lo ha marginado de los cuatro últimos partidos del Apertura 2025.