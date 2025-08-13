¿Y qué esperan para venderlo? Brujas lanzó una gran oferta por Hugo Camberos

Redacción FOX Deportes

Si la oferta es real, Chivas no tiene pretexto, debe vender a Hugo Camberos a Europa.

El Club Brujas de Bélgica estaría muy interesado en contratar al extremo de 18 años, tanto así que habría puesto en la mesa 6 millones de dólares; o sea, más del doble de lo que vale según Transfermarkt.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el club ha lanzado una oferta por el jugador mexicano en los últimos días de este mercado de fichajes. Su intención es pagarlo a plazos, mientras que la idea del Guadalajara es quedarse con un porcentaje de la carta del jugador en caso de una venta futura.

Camberos no es titular en el equipo rojiblanco; de hecho, en lo que va del Apertura 2025 solo tiene 30 minutos disputados; sin embargo, es un jugador de alto potencial y un proyecto ambicioso para el club.

Aun así, vender a un futbolista de 18 años a 6 millones de dólares no es un mal negocio para el equipo rojiblanco y mucho menos para el jugador, quien tendría la oportunidad de terminar de formarse en Europa y aspirar a tener una gran experiencia internacional de cara al Mundial de 2026.

El mercado de fichajes de Bélgica cierra en septiembre, por lo que se espera que las negociaciones sigan.