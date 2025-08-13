Publicación: miércoles 13 de agosto de 2025

Redacción FOX Deportes

¿Y qué esperan para venderlo? Brujas lanzó una gran oferta por Hugo Camberos

Chivas tiene en su mesa una gran propuesta por su canterano de 18 años

Si la oferta es real, Chivas no tiene pretexto, debe vender a Hugo Camberos a Europa.

El Club Brujas de Bélgica estaría muy interesado en contratar al extremo de 18 años, tanto así que habría puesto en la mesa 6 millones de dólares; o sea, más del doble de lo que vale según Transfermarkt.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el club ha lanzado una oferta por el jugador mexicano en los últimos días de este mercado de fichajes. Su intención es pagarlo a plazos, mientras que la idea del Guadalajara es quedarse con un porcentaje de la carta del jugador en caso de una venta futura.

No estábamos listos para lo que sucedió en la Jornada 4 de la Liga MX

La Liga MX se reactivó con la máxima goleada en la historia de Tigres en el ‘Volcán’: 7-0 contra el Puebla.
América cortó su racha de cinco partidos sin ganar con el 1-0 ante Querétaro, aunque lo cierto es que se esperaba mucha más diferencia del duelo entre el equipo más y el menos valioso del Apertura 2025.
Vaya derrota desilusionante para Chivas, que perdió ante un Santos que llevaba 5 derrotas consecutivas.
Pachuca es líder con 12 puntos (todos los posibles) tras golear al Atlas. Le siguen Tigres y Toluca con 9.
Cayó el primer técnico despedido del Apertura 2025. Pero a los pocos días del despido de Gonzalo Pineda, Atlas anunció a Diego Cocca, el técnico del bicampeonato rojinegro en el Clausura 2022.
Querétaro (0 puntos) y Juárez (2 puntos), son los únicos clubes que aún no ganan en el actual torneo.
Con su anotación en la victoria ante Cruz Azul ante San Luis, Ángel Sepúlveda se confirma como líder de goleo con 4 anotaciones, mismas que Germán Berterame (Rayados); ambos, mexicanos.

Camberos no es titular en el equipo rojiblanco; de hecho, en lo que va del Apertura 2025 solo tiene 30 minutos disputados; sin embargo, es un jugador de alto potencial y un proyecto ambicioso para el club.

Aun así, vender a un futbolista de 18 años a 6 millones de dólares no es un mal negocio para el equipo rojiblanco y mucho menos para el jugador, quien tendría la oportunidad de terminar de formarse en Europa y aspirar a tener una gran experiencia internacional de cara al Mundial de 2026.

El mercado de fichajes de Bélgica cierra en septiembre, por lo que se espera que las negociaciones sigan.

Chivas se 'estrelló' en la Laguna ante un Santos contundente

Chivas se 'estrelló' en la Laguna ante un Santos contundente

Los 'Guerreros' derrotaron a Guadalajara y continúan en los primeros lugares

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS