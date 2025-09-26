Enrique Gómez
Y pese a todas las diferencias, el América-Pumas es un clásico
Hay nueve títulos y 60 millones de euros de diferencia entre un equipo y otro
Hay ocho puntos y 60 millones de euros diferencia entre América y Pumas, también más del doble de campeonatos y una tendencia muy favorable para las Águilas, pero este duelo se trata de un clásico en la Liga MX y como tal, todas esas diferencias se harán mínimas cuando ambos equipos salten a la cancha.
Para muestra, solo hay que recordar que, en 2024, cuando el equipo azulcrema ganó los dos títulos de ese año, Universidad venció en todos los enfrentamientos directos frente a su archirrival.
Así llegan ambos clubes para el Clásico Capitalino de esta Jornada 11 del Apertura 2025:
