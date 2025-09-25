Chivas y Pumas podrían dar el gran golpe en esta Jornada 11

Enrique Gómez

Después de una fecha doble de locura que incluyó la goleada de 6-2 del Toluca ante el Monterrey de Sergio Ramos (que falló un penal), el invicto perdido de Keylor Navas y casi la imbatibilidad del Cruz Azul, la Jornada 11 del Apertura 2025 inicia con las Chivas, equipo que poco a poco ha salido del abismo.

De hecho, todo apunta a que el Guadalajara estará dentro de los 10 primeros lugares de la tabla al final de esta fecha, pues visita al Puebla, último lugar del Apertura 2025 con solo cinco puntos en 10 juegos.

Eso sí, el partido más esperado de esta fecha es el clásico capitalino entre América y Pumas, donde el equipo azulcrema buscará acercarse al liderato y Universidad, mantenerse entre los 10 primeros.

Aquí todos los horarios y las mejores historias para este fin de semana en la Liga MX: