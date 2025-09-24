¿Será? América tiene el mismo ritmo que cuando fue bicampeón

Enrique Gómez

Vamos justo a medio camino del Apertura 2025, o sea a la mitad del quito torneo de André Jardine con el América, pero ¿es cierto que el proyecto del brasileño ha ido perdiendo fuerza como se quiere creer?

Bueno, es una hipótesis bastante controversial considerando que este equipo ha estado en las últimas cuatro finales de la Liga MX, que en 2024 firmó un tricampeonato histórico y que en este curso está entre los primeros lugares del torneo, pero, comparemos lo que ha sido este torneo con los otros.

Aquí los cuatro torneos y medio en la era del técnico brasileño

Apertura 2023: 40 puntos (18 a medio torneo) | Campeón

Clausura 2024: 35 puntos (18 a medio torneo) | Campeón

Apertura 2024: 27 puntos (13 a medio torneo) | Campeón

Clausura 2025: 34 puntos (20 a medio torneo) | Finalista

Apertura 2025: 18 a medio torneo | A 5 puntos del primer lugar

O sea, está justamente en el promedio de puntos. Es más, en las anteriores dos ocasiones que tenía 18 unidades a estas alturas terminó como líder de la fase regular y lo coronó todo con dos trofeos de Liga.

Lo curioso es que el Clausura 2025 fue cuando más puntos hizo después de las primeras nueve jornadas, pero fue su segundo peor torneo en la cosehca final. Aun así, el acumulado no tuvo mucha trascendencia, pues lo que más importa en el futbol mexicano es la Liguilla y en cada uno de los anteriores cuatro campeonatos, las Águilas llegaron hasta el juego por el título de la Liga MX.

Para iniciarla segunda mitad de este Apertura 2025, América se mide al Atlético de San Luis, curiosamente el equipo al que las Águilas le quitaron a André Jardine para dar inicio a una época dorada en cuanto a puntos y títulos.