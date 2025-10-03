Y pensar que alguna vez Santos le competía al América

Redacción FOX Deportes

Esas épocas donde Santos le competía al América cada vez se ven más lejanas. Hoy en día es muy difícil encontrar un punto de equilibrio entre ambos equipos, pues las Águilas tienen más del doble de puntos que Santos Laguna en este torneo y más del doble de títulos a lo largo de la historia.

Incluso, el valor de plantilla, el equipo azulcrema vale 77 millones de euros más que su rival en esta Jornada 12 del Apertura 2025, que, por si fuera poco, no termina de acomodarse con su técnico Francisco Rodríguez.

Así llegan ambos equipos para este partido entre dos clubes exitosos en cuanto a torneos cortos: