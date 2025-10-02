La pelea por el liderato en la Liga MX le roba la atención al Pumas-Chivas

Enrique Gómez

Con solo un punto de diferencia entre los cuatro primeros lugares de la tabla, la pelea por el liderato en la Jornada 12 se robará los focos en la Liga MX, pero Toluca lleva la ventaja por sus puntos y sobre todo, por esa tremenda diferencia de goles (+17) a la que nadie se acerca.

El equipo ‘escarlata’ estrenará el regreso de Ignacio Ambriz con León, equipo que viene de cesar a su técnico Eduardo Berizzo en busca de recuperar lo perdido para las últimas seis fechas del torneo. En tanto, los partidos más llamativos son el pseudo clásico entre Pumas y Chivas, además del duelo entre Cruz Azul, dos constantes protagonistas del futbol mexicano que nuevamente buscan la cima.

Aquí todos los horarios y las mejores historias para la Jornada 12 del Apertura 2025: