¡Orgullo mexicano! Toluca es el ganador de la Campeones Cup

Enrique Gómez

Tras pegar la más grande remontada en la historia del torneo, Toluca es el ganador de la Campeones Cup.

Con un par de goles en los últimos minutos y después de irse abajo dos veces en el marcador, los ‘Diablos Rojos’ sacaron la casta que debe tener el monarca de la Liga MX y le dieron la vuelta al marcador en la última jugada del partido. Triunfo inolvidable en California contra Los Angeles Galaxy.

El triunfo 3-2 en el Dignity Health Sports Park le concede al Toluca su primer título internacional en 22 años.

Por tercera ocasión consecutiva, un equipo de la Liga MX se corona en este duelo que enfrenta al ganador de la MLS y al Campeón de Campeones del futbol mexicano. O sea, además de ser un éxito para el conjunto ‘escarlata’ también es un título honorífico para el futbol mexicano en su rivalidad (económicamente amistosa) con el balompié estadunidense.

Again and again! 🏆+🏆+🏆 ¡Grítenlo, celébrenlo! ¡Una más a la vitrina! Y de qué manera…👹 pic.twitter.com/mhGLOv2awN — Toluca FC (@TolucaFC) October 2, 2025

Así fueron los goles de este partido de locura en Carson:

· 1-0 (35’): Penal potente a cargo de Diego Fagundez, que apuntó ligeramente a su izquierda

· 1-1 (53’): Golazo de Nicolás Castro, quien recuperó lejos del área y puso el balón pegado al poste

· 2-1 (86’): Gabriel Pec controló un rebote en el área y definió suave e inesperado hacia la red

· 2-2 (88’): Tiro libre rechazado y Franco Romero prendió el balón en el corazón del área

· 2-3 (90’+3): Federico Pereira se anticipó y entre dos defensas pateó un centro por izquierda

¡El goooool que nos da la 🏆, este equipo es histórico, con un corazón espectacular! 💪🏻❤️‍🔥 https://t.co/mjY77ePNKC pic.twitter.com/EPHIfEtdKj — Toluca FC (@TolucaFC) October 2, 2025

A falta de cinco segundos para que se cumpliera el tiempo agregado, el equipo de Antonio Mohamed (expulsado al medio tiempo por el árbitro Iván Barton) evitó la definición por penales, instancia a la que se había llegado en las últimas dos ediciones, cuando América y Tigres fueron los campeones.

Toluca no solo es el campeón de la Liga MX, también es el equipo en mejor momento, el que tiene a los jugadores más destacados de la actualidad, el líder al momento del Apertura 2025 y ahora, hay que sumarle, el ganador de la Campeones Cup, un título por el orgullo contra el monarca de la MLS.