¿Y Aaron Ramsey? Por lo pronto, Pumas y Toluca se siguen reforzando

Redacción FOX Deportes

En México, “simón” es una forma coloquial de decir “sí” y en el Deportivo Toluca, Simón es el apellido del nuevo refuerzo para este Apertura 2025, que ya vive su quinta fecha de actividades.

A unas horas de enfrentar a Pumas en el Estadio Nemesio Diez, el campeón reinante del futbol mexicano anunció a Santiago Simón, a través de un video del staff donde todos contestan afirmativamente (simón, pues) acerca de la llegada del mediocampista argentino, especialista en la banda derecha.

El jugador de 23 años llega procedente del River Plate de Argentina, club con el que disputó 15 partidos en este 2025 entre liga, Copa Libertadores y Copa Argentina, donde puso una asistencia.

Curiosamente, su rival para esta noche, el equipo universitario que dirige Efraín Juárez, también está a punto de concretar un nuevo fichaje para este Apertura 2025, se trata del mexicano Alan Medina, quien este torneo ha visto algunos minutos con el Querétaro, pero que al parecer tendrá la oportunidad de llegar a uno de los equipos ‘grandes’ del futbol mexicano y que vaya que ha sufrido con los delanteros.

¿Y Aaron Ramsey? Bueno, su estado de salud sigue siendo una incógnita y tampoco lo veremos en el partido de esta noche en Toluca, la sede de la Liga MX más exigente en cuanto a la altitud se refiere.

Toluca es amplio favorito sobre Pumas, pues mientras uno tiene 12 goles anotados, el otro lleva cuatro.