¿Ganarle a Toluca es misión imposible para Pumas?

Enrique Gómez

El invicto de Keylor Navas bajo la portería de Pumas está en serio riesgo, pues le toca visitar al equipo más poderoso de la Liga MX en este 2025, al campeón reinante del futbol mexicano y dueño de la ofensiva más versátil del momento, o sea, el Toluca de Paulinho y Alexis Vega.

¿Podrá el equipo universitario sobrevivir a este encuentro por la Jornada 5? En este punto, nadie es favorito sobre Toluca, pero si a eso le sumamos que el equipo de Efraín Juárez solo tiene cinco goles en el torneo, se hace muy difícil pensar en anotar más goles que unos ‘Diablos’ que llevan 12 tantos hasta ahora.

Así llegan ambos equipos a este esperado duelo en el Estadio Nemesio Diez: