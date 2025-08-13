Pumas, del 'bombazo' de Aaron Ramsey, a José Juan Macías

Héctor Cantú

Los Pumas de la UNAM están urgidos de un delantero que les permita incrementar la cantidad de goles en el terreno de juego y sobre todo, que haga una gran sociedad con Aaron Ramsey, quien aún no ha debutado en el futbol mexicano.

En las últimas horas sonó fuerte la posibilidad de que José Juan Macías, quien llegara a brillar con León y Chivas, pudiera encontrar cobijo de nueva cuenta en la Liga MX.

El llamado ‘JJ’ se quedó sin equipo en el futbol mexicano desde febrero de este año y ahora Pumas le ha considerado como una posibilidad para reforzar al equipo que comanda desde el banquillo Efraín Juárez.

A pesar de su inactividad y de que en los últimos años JJ Macías fue más un problema que una solución para Santos Laguna, el equipo auriazul sondea la posibilidad de darle la posibilidad de tomar un segundo aire en el futbol mexicano.

Macías defendió los colores de León, Chivas y Getafe en España. Su salida se dio de manera intempestiva, anulando de manera conjunta con Santos, el contrato que les unía hasta el Clausura 2025.