Publicación: jueves 14 de agosto de 2025

Héctor Cantú

Pumas, del 'bombazo' de Aaron Ramsey, a José Juan Macías

El delantero mexicano suena como opción para jugar en Pumas

Los Pumas de la UNAM están urgidos de un delantero que les permita incrementar la cantidad de goles en el terreno de juego y sobre todo, que haga una gran sociedad con Aaron Ramsey, quien aún no ha debutado en el futbol mexicano.

En las últimas horas sonó fuerte la posibilidad de que José Juan Macías, quien llegara a brillar con León y Chivas, pudiera encontrar cobijo de nueva cuenta en la Liga MX.

El llamado ‘JJ’ se quedó sin equipo en el futbol mexicano desde febrero de este año y ahora Pumas le ha considerado como una posibilidad para reforzar al equipo que comanda desde el banquillo Efraín Juárez.

¿Cómo que San Luis es más valioso que Pumas?

18. Puebla, 24.5 millones de euros | Jugador más caro: Gastón Silva, 2.5 MDE
17. Querétaro, 25.9 millones de euros | Jugador más caro: Emanuel Gularte, 3.5 MDE
16. Necaxa: 28.6 millones de euros | Jugador más caro: Ezequiel Unsain, 3 MDE
15. Atlas, 34.7 millones de euros | Jugador más caro: Jordy Caicedo, 3.5 MDE
14. Mazatlán FC, 35.6 millones de euros | Jugador más caro: Nicolás Benedetti, 3.5 MDE
13. Tijuana, 37.1 millones de euros | Jugador más caro: Efraín Álvarez, 4 MDE
12. FC Juárez, 37.7 millones de euros | Jugador más caro: Diego Valoyes, 5.5 MDE
11. Pumas, 38.8 millones de euros | Jugador más caro: César Huerta, 5 MDE
10. Atlético de San Luis, 39.8 millones de euros | Jugador más caro: Juan Manuel Sanabria, 7.5 MDE
9. León, 49.2 millones de euros | Jugador más caro: Adonis Frías, 5 MDE

A pesar de su inactividad y de que en los últimos años JJ Macías fue más un problema que una solución para Santos Laguna, el equipo auriazul sondea la posibilidad de darle la posibilidad de tomar un segundo aire en el futbol mexicano.

Macías defendió los colores de León, Chivas y Getafe en España. Su salida se dio de manera intempestiva, anulando de manera conjunta con Santos, el contrato que les unía hasta el Clausura 2025.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS