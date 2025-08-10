Pumas y Necaxa empatan a pesar del diluvio

Héctor Cantú

Los Pumas de la UNAM y los Rayos del Necaxa dividieron puntos luego de empatar a un gol en Ciudad Universitaria.

Ambos equipos lograron superar el ‘diluvio’ que azotó el sur de la capital mexicana, el cual complicó el estado de la cancha en la primera mitad, y en el complemento lograron dar un buen espectáculo a los aficionados.

¡Se cayó el cielo el día que debutó Keylor Navas!

Keylor Navas se llevó los reflectores en su debut en Ciudad Universitaria luego de impedir, en al menos dos ocasiones, la caída de su arco ante los disparos lejanos del cuadro aguascalentense que sufrió una dura ausencia en Agustín Palavecino.

Fue hasta el complemento cuando llegaron los goles. El primero de Pumas en la humanidad de Rubén Duarte quien perforó el arco de Unsain con un remate de cabeza de larga distancia.

Necaxa necesitó menos de 10 minutos para empatar el partido con una gran definición de Diego de Buen dentro del área.

Pumas tuvo la posibilidad de llevarse los tres puntos, pero un error garrafal de Guillermo ‘Memote’ Martínez, impidió el gol que hubiera significado la victoria.

La polémica se hizo presente en el marcador en los minutos finales con una jugada dentro del área donde Kevin Rosero terminó derribando a Rodrigo López.

El árbitro, con ayuda del VAR determinó que no procedía la falta dentro del área y no marcó la pena máxima.

Con este resultado, Necaxa y Pumas se mantienen en la posición 7 y 12 respectivamente luego de cuatro jornadas disputadas.