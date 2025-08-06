Luis Suárez, más 'Pistolero' que nunca para aniquilar a Pumas

Héctor Cantú

La ausencia de Lionel Messi con el Inter Miami no terminó por pesar y mucho menos por ser determinante en la posible eliminación del equipo de la Florida.

Luis Suárez decidió dar un partido brillante y se echó el equipo a la espalda para llevarlo a la victoria y soñar con la clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup.

El ‘Pistolero’ vivió ante Pumas, una de las noches más importantes desde que llegó al futbol de los Estados Unidos al colaborar con dos asistencias y un anotación en la victoria por 3-1.

El Inter Miami tuvo que venir de atrás y reponerse luego del gol recibido por Jorge Ruvalcaba en uno de los momentos más brillantes del equipo de la Liga MX en todo el partido.

Pero la felicidad del equipo mexicano no duró mucho. Doce minutos después apareció Luis Suárez para pincelar su primera gran jugada con un centro por el costado izquierdo que dejó a Rodrigo de Paul frente al arco.

El argentino no tuvo complicaciones para vencer al arquero Miguel Ángel Paul Hernández, emparejar los cartones y estrenarse como goleador con el Inter Miami.

Era la noche del uruguayo que encontró su mejor versión en la segunda mitad. Primero con una definición perfecta en una jugada a balón parado que fue eliminada por fuera de lugar.

Inmediatamente después, con una ejecución desde el manchón de penal a lo Panenka para tomar ‘venganza’ y ahora sí, finiquitar la voltereta para el equipo rosado.

Pero el ‘show’ no terminaría allí para ‘Lucho’ quien volvió a poner el pase de gol para que Tadeo Allende pusiera el 3-1 que resultó definitivo.

Con este marcador, el Inter Miami escaló hasta la primera posición y quedó matemáticamente clasificado a los cuartos de final.

Pumas, por su parte, regresará con la etiqueta de eliminado al torneo Clausura 2025 que se reanudará este viernes.