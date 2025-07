¡Con goleada! Así terminó la racha de Lionel Messi y la del Inter Miami

La racha de seis partidos invicto del Inter Miami de manera consecutiva ha encontrado freno en Cincinnati, equipo que vapuleó a Las Garzas por 3-0.

De nueva cuenta, el equipo de Javier Mascherano volvió a los terruños erráticos y de muy mal futbol asociativo y efectivo.

Magic from Luca and Dado. 💫 pic.twitter.com/qyQ9pxA1f2

Pases errados en corto, poca visión ofensiva de part de Tadeo Allende, su centro delantero y muchos errores en la zona defensiva que se tradujeron en una dolorosa goleada para el equipo de la Florida.

La historia comenzó con el pie izquierdo para los visitantes luego del gol de Gerardo Valenzuela, quien disparó desde el costado izquierdo del arquero Ustari para vencerlo e inaugurar el tanteador.

Leo Messi llegó buscando su sexto doblete consecutivo y su séptimo partido marcando al menos un gol de manera consecutiva.

Evander with goals in five straight 🫡 pic.twitter.com/1SDApCaIVp