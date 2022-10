¿Viejos? En Tigres están muy molestos con Miguel Herrera

Se sabe que Miguel Herrera siempre culpa a otros en cada derrota que sufre, pero lo que no esperaban en Tigres era que el entrenador imputara el fracaso en la Liguilla a la edad de los jugadores.

La continuidad del entrenador no está segura para el Clausura 2023, pues además de las resoluciones que hizo en conferencia de prensa, el equipo no ha respondido en las tres Liguillas que ha dirigido el estratega mexicano.

“Este equipo ya se hizo viejo para el futbol”, fue lo que dijo el entrenador tras la eliminación en Pachuca, palabras que molestaron mucho a la directiva, pues incluso el director deportivo Mauricio Culebro dijo frente a los medios de comunicación que no compartía la apreciación del ‘Piojo’.

Miguel Herrera dice que Tigres se hizo un equipo viejo, Culebro menciona que no está de acuerdo con eso y Sancho declara que han rejuvenecido al equipo.



De todas las contrataciones realizadas, solo Vigón supera los 30 años.



¿Quién tiene razón? pic.twitter.com/y5T4DKCAlx — Edu Torres (@edutorresr) October 18, 2022

“Yo no comparto las declaraciones de Miguel por supuesto que no, el promedio de edad del equipo ahí está, al final del día en un año y medio tenemos dos semifinales, unos cuartos de final”, comentó el directivo dos días después de la caída en cuartos de final, donde también aseguró que se encuentran en proceso de evaluación y con base en ella se tomarán las decisiones respecto al futuro del equipo.

Tigres tiene el segundo promedio de edad más alto de la Liga MX (28.3 años) según Transfermarkt, pero la directiva asegura que han rejuvenecido a la plantilla.

De acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, las declaraciones de Herrera no cayeron nada bien en la directiva e incluso muchos jugadores se quejaron por la ‘pedrada’ que lanzó el entrenador.

Por si no quedó claro con las palabras de Culebro, el puesto de Herrera no está seguro para el próximo torneo, pues los resultados no han sido los esperados y la actitud del técnico ha dejado mucho que desear.