Uriel Antuna y los otros reprobados de Pumas en la final

Héctor Cantú

Los Pumas se han quedado a la orilla de terminar con 15 años de sequía en la Liga MX, luego de perder la final ante Cruz Azul por un 2-1.

El equipo auriazul volvió a mostrar pocas ganas de competir ante una Máquina que desde los primeros 90 minutos mostró su determinación para hacerse del título.

Fue en los minutos fiales cuando el equipo universitario se desfondó y donde quedaron exhibidos los hombres que no estuvieron a la altura de un partido que decide un título en el futbol mexicano.

El primer reprobado del equipo es Efraín Juárez. No aprendió de los duelos ante América y Pachuca, donde estuvieron cerca de quedar eliminados en los minutos finales y ahora, ante Cruz Azul, la consigna se cumplió.

Juárez no supo plantear un partido ofensivo y se dedicó a esperar el error del rival, o bien llevar el duelo al tiempo suplementario. Caso contrario a la estrategia de Joel Huiqui, quien desde el duelo de ida dejó claro que buscaría apabullar a su rival.

Otro de los reprobados de Pumas fue Uriel Antuna. El ‘trotamundos’ de la Liga MX metió una patada en media cancha que lo llevó a las regaderas en los minutos finales, además de que ofensivamente aportó poco mientas estuvo en la cancha.

Apenas hizo 22 pases a sus compañeros, no generó ningún centro acertado y solo hizo un disparo al arco rival, cuando en su figura estaban puestas las intenciones claras de generar peligro por el costado derecho.

El tercer reprobado de los Pumas es Álvaro Angulo. El defensa falló en los dos goles que le dieron el título a Cruz Azul. En el primero le ganan la espalda y permite que Eebere dispare al arco; en el segundo el balón rebota en él en dos ocasiones antes de que la pelota cayera en los pies de Rotondi.

Pumas alarga así su sequía de títulos en el futbol mexicano, mientras que Cruz Azul ha logrado el décimo título que lo coloca como el cuarto club más ganador de la Liga mexicana de futbol.