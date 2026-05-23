Honestamente, Pumas tiene mucho más que perder en la final contra Cruz Azul

Enrique Gómez

Nada le gustaría más a Pumas que ser campeón en su casa contra Cruz Azul, pero nada le dolería más que ver como este equipo al que tanto desprecio le ha tomado se termina coronando en su propia cada.

La alegría por ser campeón del Clausura 2026 es inversamente proporcional al dolor que generaría caer en la final. Y, honestamente, parece que Universidad es quien vivirá las emociones más fuertes.

Con el 0-0 en el marcador global tras lo que fue el partido de ida (donde milagrosamente el equipo de Efraín Juárez salió ileso pese al gran dominio que permitió que el rival ejerciera), el que gane el partido en Ciudad Universitaria será el nuevo campeón del futbol mexicano. La posición en la tabla ya no vale, por lo que, si persiste la equidad en el tiempo regular y en la prórroga, habrá tiros penales.

¿Qué significaría el trofeo de campeón de la Liga MX para cada equipo?

Pumas

· Acabar con una sequía de 15 años sin títulos

· Proclamarse en su estadio y ‘lavar’ la coronación del Cruz Azul en 2025

· Primer campeonato siendo líder del torneo

· Con 8 títulos de Liga MX, empataría a Tigres y a León

· Se pondría a un título del Cruz Azul y dejaría a Chivas como el ‘grande’ con la sequía más larga

· Redención, tras perder las últimas dos finales que jugó (Apertura 2015 y Guard1anes 2020)

· Efraín Juárez ya tendrá un título de liga colombiana y uno de liga mexicana

Cruz Azul

· Ganar su primer título desde el Clausura 2021

· Llegar al doble dígito de campeonatos (10), algo que solo presumen otros 3 clubes

· Primer campeonato siendo tercer lugar de la tabla

· Sería apenas el tercer título en 20 años para La Máquina

· Reivindicación, luego de perder 7 de sus últimas 8 finales, incluyendo la del Clausura 2024

· Joel Huiqui sería campeón con solo 8 partidos dirigidos. Vaya tino de la directiva

· Coronarse en C.U. sería la venganza ideal, luego de que Pumas lo corriera de su estadio

Ni Pumas ni Cruz Azul son equipos especialistas en finales, al menos no en lo que respecta a los últimos años, pero uno de ellos podrá encontrar la liberación en este Clausura 2026, donde parece que La Máquina tiene más que ganar y Universidad, más que perder.