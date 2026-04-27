Uno de los 'cerebros' del América tricampeón dejará su cargo

Redacción FOX Deportes

La salida de Héctor González Iñárritu del Club América fue confirmada este lunes, situación que marca el cierre de un ciclo en la estructura azulcrema.

El directivo dejará su cargo como presidente operativo tras cuatro años en la institución, en una decisión comunicada oficialmente por la propia entidad.

Su salida será de forma programada, con fecha establecida para el 30 de julio de 2026, con el objetivo de facilitar una transición ordenada en la directiva.

Controladora Deportiva Águilas anuncia que Héctor González Iñárritu dejará el cargo de presidente operativo del Club América.



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El anuncio llega en un momento clave para el club, en medio de ajustes internos de cara al siguiente torneo. Durante su gestión, González Iñárritu ocupó el puesto de presidente operativo, siendo responsable de las áreas administrativas y de operación del club.

Su etapa coincidió con uno de los periodos más exitosos en la historia reciente del América, al formar parte de la directiva que logró un histórico tricampeonato.

Además, su gestión fue considerada clave para consolidar al equipo tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Esto le dio estabilidad a la estructura del club en años recientes, pese a la exigencia constante de resultados.

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La decisión de su salida responde a un cierre de ciclo dentro de la institución, que busca una renovación en su estructura rumbo al Apertura 2026.

Incluso, desde semanas previas ya se anticipaban posibles cambios tras resultados recientes y presión interna en la directiva. El propio club señaló que el movimiento forma parte de una planeación estratégica y no de una ruptura abrupta.