Héctor Cantú
Estos son los horarios para la Liguilla de la Liga MX
Así se jugarán los partidos partidos de la postemporada
La Liga MX tiene definidos los cruces correspondientes a la primera fase de la Liguilla una vez que ha terminado el torneo Clausura 2026 en su fase regular.
Con la victoria de Cruz Azul sobre Necaxa, La Máquina selló su clasificación y se convirtió en el mejor equipo en el año calendario del futbol mexicano, lo que le llevó a ganar un millón de dólares como premio.
Este lunes, la Liga MX ha confirmado los horarios y las fechas para los juegos de ida y de vuelta correspondientes a los cuartos de final.
Así se jugará la Liguilla del Clausura 2026:
Pumas vs. América
Ida: Domingo 3 de mayo Estadio Banorte 17:00 horas
Vuelta: Domingo 10 de mayo Estadio Ciudad Universitaria 19:15 horas
Chivas vs. Tigres
Ida: sábado 2 de mayo Estadio Universitario 19:00 horas
Vuelta: Sábado 9 de mayo Estadio Akron 19:07 horas
Cruz Azul vs. Atlas
Ida: sábado 2 de mayol Estadio Jalisco 21:15 horas
Vuelta: Sábado 9 de mayo Estadio Banorte 21:15 horas
Pachuca vs. Toluca
Ida: Domingo 3 de mayo Estadio Nemesio Diez 19:15 horas
Vuelta:Domingo 10 de mayo Estadio Hidalgo 17:00 horas
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