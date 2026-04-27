Estos son los horarios para la Liguilla de la Liga MX

Héctor Cantú

La Liga MX tiene definidos los cruces correspondientes a la primera fase de la Liguilla una vez que ha terminado el torneo Clausura 2026 en su fase regular.

Con la victoria de Cruz Azul sobre Necaxa, La Máquina selló su clasificación y se convirtió en el mejor equipo en el año calendario del futbol mexicano, lo que le llevó a ganar un millón de dólares como premio.

Este lunes, la Liga MX ha confirmado los horarios y las fechas para los juegos de ida y de vuelta correspondientes a los cuartos de final.

Así se jugará la Liguilla del Clausura 2026:

Pumas vs. América

Ida: Domingo 3 de mayo Estadio Banorte 17:00 horas

Vuelta: Domingo 10 de mayo Estadio Ciudad Universitaria 19:15 horas

Chivas vs. Tigres

Ida: sábado 2 de mayo Estadio Universitario 19:00 horas

Vuelta: Sábado 9 de mayo Estadio Akron 19:07 horas

Cruz Azul vs. Atlas

Ida: sábado 2 de mayol Estadio Jalisco 21:15 horas

Vuelta: Sábado 9 de mayo Estadio Banorte 21:15 horas

Pachuca vs. Toluca

Ida: Domingo 3 de mayo Estadio Nemesio Diez 19:15 horas

Vuelta:Domingo 10 de mayo Estadio Hidalgo 17:00 horas