Una Liguilla muy extraña, pero los favoritos son los mismos de siempre

Enrique Gómez

Los cuartos de final de la Liga MX serán muy diferentes para este torneo, pues tres partidos fueron acomodados para el mismo día (en lugar de dos, como se hace por costumbre), además de que uno de ellos terminará de madrugada y se disputará sobre la única cancha sintética del futbol mexicano…

Además, por primera vez en la historia los dos equipos fronterizos clasificaron a la ronda de los ocho mejores, en tanto que Toluca, Tigres, Cruz Azul y América son los favoritos para avanzar a semifinales.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para los cuartos de final del Apertura 2025: