Un golazo manda a Pumas a la final 15 años después

Héctor Cantú

La sequía se ha terminado para los Pumas de la UNAM, que 15 años después, ha regresado a una final del futbol mexicano.

El equipo de Efraín Juárez logró el gol que permitió el empate en el marcador global (1-1) y con ello el pase al partido por el título gracias a la posición de la tabla general durante la temporada regular.

Pachuca fue un rival digno que, aunque mostró chispazos de buen futbol y dinámica sobre la cancha, se vio sorprendido por una definición perfecta que los dejó sin el sueño de poder contender por el campeonato.

¡Qué clase de rayo salió de los botines de Jordan Carrillo! 🥵💥



Háblenle a todos los aficionados de @PumasMX para que revivan el GOLAZO. 🐾



Quinto gol de tiro libre para Pumas en Liguilla y primero desde Javier Cortés en 2011.



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La anotación solitaria de Pumas llegó en el momento menos esperado. Un disparo de larga distancia de Jorda Carrillo que dejó parado al arquero Carlos Moreno que solo siguió la trayectoria de la pelota al poste y al fondo de las redes.

La estrategia le salió de manera correcta a Efraín Juárez quien buscó mantener a su equipo en calma y sin desbocarse en la búsqueda del tanto que los llevara a la zona prometida.

Con este resultado, Pumas enfrentará a Cruz Azul en la gran final del futbol mexicano, jugando el partido de ida en casa cementera y la vuelta en Ciudad Universitaria.