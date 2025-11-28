¿Un equipo de Ciudad Juárez venciendo al Toluca en Liguilla?, eso ya pasó

Hiram Marín

Los Diablos Rojos del Toluca eran uno de los equipos más fuertes en 2009. Cuando clasificaron a la Liguilla del Torneo Clausura y su rival era Indios de Juárez, todo indicaba que el equipo de José Manuel de la Torre estaría sin problemas en semifinales.

Sin embargo, todo fue distinto. Los impetuosos integrantes de 'La Tribu', dirigidos por el uruguayo y ex estrella del Toluca, Héctor Hugo Eugui, dieron una de las grandes sorpresas en la historia del futbol mexicano desde que este se define por liguilla.

En el partido de ida Indios logró sacar ventaja 1-0, gracias a un gol de penal que cobró Manuel 'Tripa' Pérez y a una defensa férrea que no dejó que el ataque toluqueño, encabezado por el chileno y campeón goleador, Héctor Mancilla, les hiciera daño.

Para el de vuelta, celebrado el domingo 17 de mayo de 2009, Indios, pese a la ventaja, pintaba como víctima ante un Toluca que en su casa solía ser contundente, pero no contaba con el impresionante despliegue defensivo y de contragolpe aplicado por los fronterizos.

Así, pasaron 90 minutos en los que Indios se adueñó de la pelota y cortó todos y cada uno de los embates escarlatas. En su portería, Cirilo Saucedo contenía todo y hombres como Edwin Santibáñez y Ezequiel Maggiolo, aunque no anotaron, sí fueron de peligro.

Nadie podía creerlo, Indios de Juárez había logrado vencer al poderoso Toluca y avanzó a las semifinales, donde los resultados ya no se les dieron y cayeron eliminados por Pachuca, pero sin duda alguna, haber echado a los Diablos se convirtió en una gran hazaña.