Juárez sueña con una campanada histórica y sus primeras semifinales

Enrique Gómez

'Infinidad' de puntos en la tabla de posiciones, millones de dólares en concepto de valor de plantilla y encima, un gol a favor… Las ventajas de Toluca sobre Juárez de cara a la vuelta de los cuartos de final ya parecen incontables, sin embargo, el equipo fronterizo está a una victoria por dos goles de romperlas todas.

El equipo ‘escarlata’, por mucho el mejor de todo el 2025 en el futbol mexicano, recibe en casa al último reclasificado, luego de haberlo derrota 2-1 en el partido de ida. Esta serie en el Estadio Nemesio Diez es la que parece más definida, pero la Liguilla vive por los batacazos en este tipo de historias.

Así llegan ambos equipos para la vuelta de estos cuartos de final por el Apertura 2025: