Las ventajas del Toluca contra Juárez ya son incontables

Enrique Gómez

A todas las ventajas que ya tenía el Toluca, ahora hay que sumarle la más importante: la del marcador.

El campeón y líder del futbol mexicano pegó como visitante en la ida de los cuartos de final del Apertura 2025, por lo que ahora su rival está obligado a ganar por dos goles en el Estadio Nemesio Diez.

Victoria 2-1 de los ‘Diablos Rojos’ sobre los ‘Bravos’, que se fueron al descanso con ventaja en el marcador, pero que ya no pudieron contener al mejor equipo del año durante el segundo tiempo.

El equipo ‘escarlata’ se certificó como uno de los más grandes favoritos al título y puso un sello más a su credencial de aspirante para ganar el campeonato del futbol mexicano, pues además de la ventaja en el marcador, también posee la posición en la tabla como cláusula de desempate, por lo que incluso podría perder por un gol en el ‘Infierno’ y aun así acreditarse para para las semifinales del Apertura 2025.

Así fueron los goles de este partido celebrado en el Olímpico Benito Juárez:

· 1-0 (3’): Gran remate de Jesús Murillo, quien alcanzó el balón en lo más alto con un cabezazo

· 1-1 (56’): Palomita de Antonio Briseño, luego de un disparo que rebotó en el travesaño

· 1-2 (65’): Enorme recurso de Paulinho, quien estiró la pierna con puro reflejo ante una diagonal

¡Empiezan las sorpresas en la Liguilla! Juárez le pega primero al campeón El gol histórico de Jesús Murillo puso a 'Bravos' arriba del Toluca en cuartos de final

Pudieron ser más goles, pero el equipo ‘choricero’ tuvo la puntería suficiente para remontar el marcador (y apuntarse una tremenda ventaja), pero no para liquidar la eliminatoria en el partido de ida. Hay competencia para el duelo de vuelta, más allá del enorme desafío que representará para Juárez ganar y evitar que la ofensiva más poderosa del futbol mexicano le haga daño en territorio mexiquense.

Ahora que los bicampeonatos han dejado de ser una misión imposible, Toluca tiene las máximas ambiciones; por lo pronto, le alcanzará con hacer un gol en el partido de vuelta para allanar el camino a semifinales, pues eso obligaría a Juárez a ganar por tres goles en el Nemesio Diez.