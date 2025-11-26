¡Empiezan las sorpresas en la Liguilla! Juárez le pega primero al campeón

Redacción FOX Deportes

Siempre hay al menos una sorpresa en la Liguilla y Juárez quiere ser quien la dé en este Apertura 2025. Queda mucho partido por delante, pero el equipo de la frontera ya reveló sus ambiciones.

Para avanzar a las semifinales, hay que empezar por anotarle gol al Toluca, después, ganarle al menos un partido y por último, marcarle más goles en el marcador global. Se necesita hacer mucho para vencer al campeón y líder del futbol mexicano, pero por el equipo fronterizo ya dio el primer paso.

¡BRAVOS MADRUGA AL CAMPEÓN! 🚨🔥 Jesús Murillo usa la cabeza para sorprender a Toluca y FC Juárez abre el marcador. #FOXLigaMX #JuarezToluca pic.twitter.com/FRaBupn0m4 — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 27, 2025

Apenas a los tres minutos del partido, Jesús Murillo mejoró enormemente las posibilidades de Juárez en estos cuartos de final del futbol mexicano. El defensa de 31 años se levantó y en el ‘techo’ del área se encontró con el gran balón que puso José Luis Rodríguez muy cerca de la portería escarlata.

Gol histórico, el primero que firma Juárez en unos cuartos de final de la Liga MX y que pone al equipo en una inesperada ventaja frente al mejor equipo del año, al menos en lo que respecta al balompié ‘azteca’.