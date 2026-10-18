Tres equipos de la Liga MX, en auténtica debacle

Héctor Cantú

La Jornada 12 del Apertura 2026 agravó la crisis de resultados de tres equipos de la Liga MX que atraviesan una preocupante racha sin victorias.

Xolos de Tijuana, Puebla y Necaxa acumulan cinco partidos consecutivos sin ganar, una situación que complica sus aspiraciones de clasificarse a la Liguilla.

El caso más llamativo es el del conjunto fronterizo, que sumó su segundo empate consecutivo ante Puebla y prolongó su sequía de triunfos. Tijuana no gana desde el 28 de agosto, cuando se impuso en casa a Pumas, en un encuentro en el que tuvo superioridad numérica.

A pesar de esta tendencia, Xolos todavía se mantiene en posiciones de postemporada, por lo que intentará sumar puntos en sus próximos compromisos para conservar su lugar.

Puebla tampoco encuentra el camino de la victoria desde el 11 de septiembre, cuando derrotó por la mínima diferencia a Necaxa. Desde entonces, sufrió derrotas ante Toluca y Tigres, además de empatar frente a Atlante, León y Tijuana.

La ‘Franja’, que ocupa la posición 12 de la tabla general, todavía mantiene vivas sus esperanzas de clasificación, pues se encuentra a un punto de los puestos que permiten disputar la Liguilla.

El panorama más complicado es el de Necaxa, que ocupa la penúltima posición de la clasificación con apenas dos victorias en el torneo.

Cuatro derrotas y un empate ante Pachuca han hundido al conjunto de Aguascalientes, que tampoco ha logrado revertir su situación con Juan Reynoso en el banquillo.

Aunque matemáticamente todavía tiene posibilidades de clasificarse, los malos resultados y el pobre futbol que ha mostrado complican seriamente sus aspiraciones de pelear por el título.

La Jornada 13 se disputará a media semana y los tres equipos buscarán poner fin a sus respectivas malas rachas para recuperar terreno en la recta final de la fase regular.