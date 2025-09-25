Tras la humillación y el 'Panenkazo', Sergio Ramos dio la cara

Enrique Gómez

Un día, Monterrey es un ejemplo para el futbol mexicano y al otro, objeto de burla.

Un día, Sergio Ramos es un símbolo para para la Liga MX y al otro, un irresponsable.

En la Liga MX todo sucede demasiado rápido y las cosas cambian de una semana a otra. Tal es el caso del Monterrey de Sergio Ramos, que hace unas horas sufrieron una humillación colectiva y e individual.

Nadie olvidará lo que sucedió en esta jornada doble de la Liga MX

Después de la derrota 6-2 contra Toluca, en donde falló un penal pateado a lo ‘Panenka’ en lo que hubiera sido un 2-0 parcial (y seguramente lapidario), el defensa español dio la cara públicamente y llamó al equipo a levantarse, pues el torneo va a la mitad y el Monterrey tiene objetivos que cumplir.

“Todas las derrotas duelen, pero la de ayer fue especialmente dura. El camino hacia el objetivo nunca es recto, siempre tiene curvas, pero no debemos permitir que nos desvíen de nuestra meta. La clave no es no caerse, que es casi imposible; la clave es cómo nos levantamos”, publicó en su cuenta de X.

“No es momento de más palabras, sino de hechos que demuestren el cambio. Un punto de inflexión serio para volver a hacer las cosas como sabemos hacerlas. Nuestro foco sigue siendo claro. La banda está fuerte, firme y siempre unida. El sábado nos vemos de nuevo”, concluyó el defensa de 39 años.

Rayados, que fuera líder del torneo hace un par de semanas, viene de ceder una ventaja de dos goles contra el América (empate 2-2) de ser aplastado por el Toluca, los dos últimos finalistas de la Liga MX. Es decir, no pudo dar el golpe de autoridad contra los más fuertes candidatos al título.

Pese a todo, Monterrey está a dos puntos de recuperar la cima y Ramos sigue siendo el segundo mejor defensa de todo el Apertura 2025, de acuerdo con la Inteligencia Artificial de Comparisonator.