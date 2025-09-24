Abran paso al mejor partido de los últimos años en México

Héctor Cantú

Toluca, el actual campeón del futbol mexicano ha dado una de las mejores actuaciones de los últimos años en el que es, hasta el momento, uno de los partidos más entretenidos de los últimos años en la Liga MX.

Ha sido un partido de auténtica locura entre dos equipos que no han renunciado al ataque y con ello, han brindado un festín de emociones y goles a la afición.

Fue un primer tiempo completo que comenzó a favor de los visitantes gracias a un golazo de Germán Berterame. Diez minutos después la historia pudo haber sido totalmente diferente; Sergio Ramos tuvo en los pies la oportunidad de poner el 2-0 desde el manchón penal.

El defensa español intentó una definición a lo Panenka y terminó fallando su envío. Al final, el golpe anímico fue demoledor, escenario que fue bien aprovechado por los Diablos que despertaron gracias al yerro del jugador europeo.

En 11 minutos se vino el vendaval del cuadro mexiquense con tres goles consecutivos. Primero, con el tanto de Angulo, dos minutos después con la definición perfecta de Paulinho y al 34 Castro completó una voltereta demoledora.

¡Hat trick de Paulinho!⚽⚽⚽



El portugués anota el quinto para Toluca‼️😍✨ #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/Q2DOsR8aTq — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 25, 2025

Antes de que terminara el primer tiempo, Óliver Torres logró recortar la distancias y cuando parecía que había partido, Paulinho volvió a salir a escena para completar su doblete.

Para la segunda mitad, Monterrey no pudo hacer mucho para cambiar el curso del partido. El triplete para Paulinho al 52 terminó por reventar las ilusiones del cuadro visitante que se resignó a la derrota.

Diez minutos después apareció Castro para poner el 6-2 definitivo a un partido que está destinado a ser de lo mejor de la historia reciente en el futbol mexicano.