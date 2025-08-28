Solo faltaron los goles entre Juárez y Tigres femenil

Redacción FOX Deportes

Este viernes 19 de septiembre de 2025, el Estadio Olímpico Benito Juárez fue escenario de un empate sin goles entre las Bravas de Juárez y Tigres Femenil, correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

Ambos equipos mostraron un sólido desempeño defensivo, con las porteras Emily Alvarado de Juárez y Cecilia Santiago de Tigres realizando intervenciones clave para mantener el marcador en cero. Las jugadoras destacadas incluyeron a Noemí Granados y Yunaira López por parte de las Bravas, quienes generaron peligro en el ataque, mientras que Tigres Femenil mantuvo su dominio habitual en el medio campo.

⏱️| ¡Terminó el partido! 🐎



Seguimos sumando en el torneo🙌🏻 Muchas gracias por todo su apoyo💚



Presentado por @TiendasSMart pic.twitter.com/Z61cOTZlJx — FC Juárez Femenil 🛸 (@FemenilFcJuarez) September 20, 2025

El empate refleja el equilibrio entre ambos equipos, que se han mostrado competitivos en la temporada. Este resultado mantiene a Tigres Femenil en la cima de la tabla general, mientras que las Bravas continúan en la lucha por un lugar en la liguilla.

El partido dejó en evidencia la solidez defensiva de ambos equipos, con oportunidades claras limitadas y un marcador final de 0-0 que resalta la intensidad y la competitividad del encuentro.