Tras el fracaso, Pumas comienza a mover piezas

Redacción FOX Deportes

Pumas oficializó la salida de Miguel Mejía Barón de la vicepresidencia deportiva, puesto que asumió en septiembre de 2021. La renuncia fue presentada tras el cierre del Apertura 2025 y aceptada por la dirigencia universitaria. Con ello concluye un ciclo de más de cuatro años al frente del proyecto deportivo. El anuncio forma parte de una reestructura mayor dentro del club.

En el mismo movimiento, también se confirmó la salida de Eduardo Saracho, quien fungía como director de estrategia deportiva.

Saracho era responsable de la planeación integral que iba desde fuerzas básicas hasta el primer equipo. Su partida se suma a la de Mejía Barón para abrir paso a un nuevo modelo organizacional. La directiva consideró necesario un ajuste profundo tras el desempeño reciente.

La institución auriazul precisó que “Mejía Barón presentó ante el Dr. Luis Raúl González Pérez, presidente de Pumas, su renuncia al cargo luego de más de cuatro años de gestión".… — Proceso (@proceso) December 2, 2025

Durante la etapa de Mejía Barón y Saracho, Pumas buscó estabilidad competitiva y consolidar una identidad basada en cantera y continuidad. Hubo momentos de avance, pero las eliminaciones en fases decisivas y la falta de resultados sólidos a largo plazo pesaron en la evaluación final. La directiva determinó que el proyecto necesitaba una nueva dirección. Con ello, ambos ciclos quedaron cerrados.

Ahora, Pumas inicia una fase de reconstrucción rumbo al Clausura 2026, en la que deberá definir quiénes tomarán ambos cargos vacantes. El club busca fortalecer la estructura deportiva y mejorar la consistencia del primer equipo. La intención es replantear estrategias y recuperar protagonismo en la Liga MX. La reestructura marca un punto de inflexión en Ciudad Universitaria.