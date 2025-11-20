Se acercan los XV años de Pumas sin ser campeón

Enrique Gómez

A menos que la final del próximo torneo se juegue antes del 20 de mayo y que Pumas rompa el orden y se corone, es un hecho que el club auriazul llegará a 15 años sin ser campeón en la Liga MX.

Eso no es muy ‘grande’ por parte de Universidad, como tampoco lo es ser el único equipo del gremio que no clasificó a los cuartos de final del Apertura 2025 o haber finalizado los últimos dos torneos en el 10° lugar.

Con su eliminación en el play-in frente a Pachuca, el equipo de Efraín Juárez sumará un torneo más a su sequía, toda vez que su séptimo y último título fue el 22 de mayo del 2011. Es decir, oficialmente se han complido 14 años y medio y a reserva de saber cómo queda el calendario del próximo Clausura 2026, lo más seguro es que la final se dispute después de que se cumpla el XV a aniversario de aquel evento.

¿Es la sequía más larga en la historia de Pumas? Aquí el tiempo de espera entre un título y otro

· Del primero al segundo: 4 años

· Del segundo al tercero: 10 años

· Del tercero al cuarto: 13 años

· Del cuarto al quinto: 0.5 años

· Del quinto al sexto: 4.5 años

· Del sexto al séptimo: 2 años

Terminó la agonia, Pumas ha quedado eliminado en el Play-in Con una victoria incontestable, Pachuca se acerca a los cuartos de final

Entonces sí, estamos ante la sequía más larga de Pumas y no parece haber muchos indicios de cambio.

El conjunto capitalino, referido como uno de los cuatro ‘grandes’ a pesar de que equipos como Toluca, León y Tigres tienen más títulos, está a media tabla en la escala de los clubes más valiosos de la Liga MX de acuerdo con Transfermarkt, por lo que su ‘grandeza’ tiene más que ver con una tradición, con su alta popularidad o incluso por ser la representación de la Universidad Nacional Autónoma de México.

¿Seguirá Efraín Juárez en el timón de cara al torneo donde podrían cumplirse 15 años sin títulos?